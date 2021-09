Vijf redenen waarom PSV even niet meer imponeert en niet meer onaantastbaar is

Nee, Willy en René van de Kerkhof riepen nog niet dat dit PSV de Champions League zou gaan winnen. Maar toch. Een paar klinkende zeges deden het vertrouwen in de Eindhovense ploeg flink aanwakkeren. Woensdagavond tegen Go Ahead Eagles was daar vrijwel niets van over en ging PSV als een pruttelend dieseltje naar de gewenste bestemming. Marco van Ginkel bespaarde de ploeg een paar dagen vol gedoe en druk van buitenaf: PSV kan dankzij de overwinning in Deventer een stuk rustiger toewerken naar Willem II-uit van zaterdag.