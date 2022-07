Vitesse wil PSV-middenvelder Richard Ledezma huren

Nieuwelingen

Ledezma zag onlangs dat Xavi Simons en Guus Til bij de ploeg kwamen en daarnaast heeft PSV voor zijn positie al Joey Veerman in de gelederen. In principe kan Ledezma ook als verdedigende man op de middelste linie uit de voeten, maar zijn kwaliteiten lijken meer te liggen bij het offensieve stuk.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Amerikaan met Mexicaanse roots mag van PSV in principe verhuurd worden, als er een goed plan tegenover staat en hij op een niveau kan voetballen waarop PSV kan zien dat hij in de toekomst het eerste elftal kan halen. Hij heeft nog een contract tot medio 2024 in Eindhoven.