Vitesse wil voormalig PSV-back Joshua Brenet huren van Hoffenheim

Brenet (25) is een ervaren verdediger. Hij kan zowel op links als rechts op de vleugel uit de voeten. Daar is Vitesse dun bezet.De Limburger groeide op bij Roda JC en brak in het profvoetbal door bij PSV. In Eindhoven werd hij ook international. Hij kwam tot twee interlands. In de eredivisie speelde hij 109 wedstrijden.