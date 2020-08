Vlekkeloos debuut voor keeper Yvon Mvogo: ‘PSV hoort bovenin mee te draaien’

Twee keer schoot hij een bal onnodig over de zijlijn en dat was dan ook het enige wat er op zijn prestatie aan te merken was. “Klopt helemaal”, vond hij. “Ik heb de afgelopen drie seizoenen niet veel wedstrijden gespeeld en wil dit graag nog beter doen. Er komen straks veel duels aan waarin ik daar hopelijk de kans voor krijg.”

Verticale passes

Mvogo leek zich erg comfortabel te voelen in balbezit en in het geven van verticale passes. “Sinds ik klein ben, hou ik ervan om als keeper ook te voetballen. Ik ben blij dat ik onderdeel van dit team ben, waar een nieuw project is gestart waarbij wordt geprobeerd om van achteruit te voetballen. Het hoort bij modern voetbal om als team met ruimte in je rug te durven spelen.”

Trainer Roger Schmidt van PSV gunde Mvogo negentig wedstrijdminuten. “Ik was blij met het vertrouwen”, zei hij. ,,Ik ga de komende week met een goed gevoel naar de nationale ploeg (van Zwitserland, red.). Na de trainingen had ik vertrouwen dat ik zou gaan beginnen. Hopelijk krijg ik meer speeltijd, dat heb ik nodig. De communicatie met de verdedigers verloopt goed. Met Olivier Boscagli kan ik in het Frans communiceren en dat vinden we allebei prettig. Met Jordan Teze lukt het ook in het Frans en in het Engels. Tegen de anderen praat ik ook Engels.”

Statement

De nieuwe goalie probeert een positieve rol in de groep te pakken. ,,Ik ben een open persoon en wil met iedereen een goede band opbouwen. De ontvangst bij PSV was in ieder geval geweldig. Het was net alsof ik hier heel lang weg was geweest en nu terug ben gekomen.” Het debuut tegen Hertha smaakte voor hem naar meer. ,,Dit is een goed resultaat, zeker tegen een ploeg als Hertha. Zo'n resultaat geeft zeker vertrouwen en wedstrijden als deze hebben we nodig. We hebben een statement gemaakt naar de anderen in de Nederlandse competitie, dat er met ons rekening gehouden moet worden. Ik ben hier om de ploeg te helpen en we zullen onze doelen nog bespreken.

Een revanche voor het laatste seizoen is nodig, merkt hij in de groep. ,,PSV is een club die bovenaan hoort mee te draaien en met Ajax moet concurreren. Dat is moeilijk, maar ik denk dat we met deze ploeg zeker iets kunnen bereiken.”