‘Vollgassfussball’ bevalt PSV-uitblinker Noni Madueke wel: ‘De laatste goal was het mooist’

Madueke stapte na 45 minuten met een brede glimlach van het veld, kreeg schouderklopjes en hier en daar een boks. Welke van de goals hem het meest bij blijft? Dat moet de laatste zijn. ,,Ja, ik denk toch de laatste. Waarom? Het is altijd lekker om met je zwakkere been te scoren”, zegt de aanvaller met een grijns. Hij schoot de bal met zijn rechter hard en hoog in het doel, nadat hij zijn directe tegenstander eerst met zijn linkerbeen uit had gekapt.

Moeilijk

Hij genoot van zijn doelpunten, maar hamerde verder ook op het teambelang. ,,Het belangrijkst is dat iedereen nu weer 45 minuten gemaakt heeft na 5 maanden zonder wedstrijden.” En dat ook nog eens in een verzengende hitte. ,,Het was erg heet. Het was moeilijk om te drukken en te blijven gaan, dat hoort ook bij de voorbereiding.”

De intensiteit is sowieso hoog op het trainingskamp, merkt Madueke. Hij was in Qatar ook al eens met PSV mee op trainingskamp. ,,Elke dat dat we aan het trainen zijn, is erg intens. Iedereen is scherp en positief.” Dat moet ook om het zogeheten Vollgassfussball van trainer Roger Schmidt te spelen. ,,We geven vol gas, ja”, glimlacht de balvaardige Madueke. ,,Dat is goed en verfrissend. Aanvallend voetbal is sowieso geweldig. Daar houd ik van.”