Volwassen Obispo vervangt ‘papa Ollie’ met verve bij PSV: ‘Logisch dat iedereen verrast was’

Zelf snapte Obispo ook wel dat de buitenwacht vreemd opkeek toen de opstelling van trainer Roger Schmidt naar buiten kwam. Naast Boscagli ontbraken ook Philipp Max, Marco van Ginkel, Mario Götze, Cody Gakpo, Joël Drommel en Eran Zahavi in de basiself. ,,Het is logisch dat iedereen verrast was, het was natuurlijk ook best wel een verrassing. Maar we hebben een druk schema en hebben écht het hele team nodig. En dat zeg ik niet zomaar, maar dat is echt het geval. Vandaag heb je gezien dat we er wat dat betreft best wel goed op staan”, zei Obispo.

Ook hijzelf. Toen Boscagli ’s ochtends in de groepsapp een berichtje stuurde met de naam van zijn zoontje en zijn teamgenoten succes wenste, wist Obispo dat de kans groot was dat hij zou spelen. Of hij het stiekem zo gehoopt had dat Boscagli precies in deze nacht vader werd? ,,Haha, ik wist al wel dat Ollie op het punt stond om vader te worden. Ik ben vooral blij voor hem, het is mooi dat zijn kindje gezond op de wereld is gekomen”, lachte Obispo.

Armando Obispo speelde voor de tweede keer dit seizoen in de basis, in de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland verving hij de geschorste Olivier Boscagli al eens.

Concurrentiestrijd?

Zijn perspectief ziet er nu ook aardig uit, nadat hij een groot deel van het vorige seizoen moest missen door een blessure. Op het trainingskamp in Marienfeld sprak de verdediger al van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’, hij lijkt Nick Viergever ook voorbij te zijn gestreefd. ,,Op het het trainingskamp was niet echt veel ruimte voor een echte concurrentiestrijd. We hadden maar drie weken voorbereiding, dat is te kort om serieus te strijden voor een basisplek, zeker omdat Ollie het vorig seizoen goed heeft gedaan. Degene die de kans krijgt, moet het laten zien.”

Obispo liet in Almelo zien dat hij een goede vervanger is: hij kwam amper in de problemen en straalde rust uit. ,,Ik denk dat we met de hele laatste linie een stabiele pot neer hebben gezet.” Of dat ook wat verandert aan zijn perspectief? ,,Als ik erin moet, probeer ik te laten zien dat ik er thuis hoor. Dat heb ik denk ik best aardig gedaan.”

Armando Obispo stond zijn mannetje tegen Heracles-spits Sinan Bakis.