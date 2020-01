Voor Jeroen Zoet breekt na een lange regenbui eindelijk weer een zonnetje door

Video Zomeraanko­pen PSV hebben momenteel het rendement van een spaarreke­ning

9:01 Na een peperduur trainingskamp in Qatar is PSV terug bij af. Het is waarschijnlijk een volstrekt nutteloze investering geweest in een karakterarme en aangeslagen spelersgroep, die vol twijfelgevallen zit. Een aantal spelers van dit PSV is gekocht voor prijzen waar een paard de hik van krijgt en rendeert als een spaarrekening van de Nederlandse grootbanken. Daarop wordt geld in ieder geval niet minder waard en de nieuwe PSV'ers zien hun transferwaarde na een enorm slechte fase misschien wel kelderen.