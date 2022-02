Voor PSV blijft het nog een tijdje puzzelen in de laatste lijn

Ook na het duel met Maccabi Tel Avivvan donderdagavond is het blessureleed bij PSV nog niet voorbij. Trainer Roger Schmidt moet noodgewongen blijven puzzelen in de laatste lijn en kan ook voor de wedstrijd van zondag (PSV-sc Heerenveen) niet bouwen aan een defensie die op elkaar is ingespeeld.

,,We zijn goed uit de wedstrijd met Maccabi Tel Aviv gekomen”, zei Schmidt vrijdagmorgen. ,,Alleen heeft Phillipp Mwene nog wel last van zijn knie en is het afwachten of hij er zondag weer bij kan zijn. Voor Armando (Obispo, red.) geldt dat waarschijnlijk niet. Het is nog niet honderd procent zeker, maar hij is er waarschijnlijk niet bij.” André Ramalho en Jenson Seelt zijn op dit moment ook nog niet fit. Daarnaast geldt dat voor Maxi Romero, Fodé Fofana, Richard Ledezma en Ryan Thomas.

Tactisch fundament

Ondanks alle afwezigen deed PSV het donderdagavond volgens Schmidt goed in het duel met Maccabi, waarin geen goals werden weggegeven en PSV met 1-0 won. ,,We hebben één schot in de hele wedstrijd tegen gehad en dat betekent dat we het tactisch goed gedaan hebben en sterk verdedigden. We konden rekenen op een tactisch fundament, omdat onze spelers ook weten wat ze moeten doen op posities waarop ze normaal niet spelen.”

Verantwoordelijkheid pakken

Schmidt vindt het bijzonder dat spelers in moeilijke situaties hun verantwoordelijkheid willen pakken, zoals Philipp Max donderdag deed. De linksback stond voor het eerst in jaar als centrale verdediger opgesteld. ,,Donderdag hadden wij het In het laatste deel van het veld beter kunnen doen. Wel was het de derde keer op rij dat we een clean sheet hadden. Het was een beetje een wedstrijd zoals we die vlak voor de winterstop een aantal keren hadden.”

De trainer van PSV moet nog een gevoel krijgen bij sc Heerenveen. ,,Het is interessant hoe ze het daar nu aanpakken zonder de Veermannen. We gaan dit de komende dagen analyseren. UIt hadden we eerder dit seizoen moeten winnen. We speelden daar op een behoorlijk niveau en zaten toen in een goed ritme.”