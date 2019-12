Voor PSV is 2019 in alle opzichten een sportief horrorjaar geworden

De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft over heel 2019 maar 66 punten gepakt in 34 eredivisiewedstrijden, normaal gesproken een volle competitie. Een gemiddelde van 1,94 punt per wedstrijd en daarmee is het onmogelijk om kampioen te worden. Vooral in uitwedstrijden gaat het mis. PSV heeft in de laatste 20 uitwedstrijden in de eredivisie maar 28 punten gepakt en verloor dus 32 punten. In Eindhoven wordt meestal nog wel goed gepresteerd, al verloor de ploeg in de eerste seizoenshelft ook met 0-4 van AZ.