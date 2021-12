‘Voor PSV is de winst ook dat er geen enkel rood lampje bij de fysieke metertjes brandt’

INTERVIEW Schmidt valt niet van zijn geloof bij PSV: ‘Het maakt me niet uit als mensen denken dat ik gek ben’

Trainer Roger Schmidt van PSV was vrijdag nog altijd teleurgesteld over de uitschakeling van zijn ploeg in de Europa League. Hij legde nog eens rustig uit waarom hij vond dat PSV daags daarvoor in Spanje helemaal niet zo slecht voor de dag kwam als op basis van de uitslag (3-0) tegen Real Sociedad leek.

10 december