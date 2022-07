Voor PSV is er alle reden om de kracht van de defensie nog eens goed tegen het licht te houden

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij gelooft in een langer verblijf van Gakpo en Sangaré en vindt PSV geen koopclub meer: ‘Dat was vroeger zo’

Tijdens de afgelopen trainingsweek van PSV in Duitsland zag Ruud van Nistelrooij een foto voorbijkomen van alle door PSV opgeleide spelers, met wie hij aan het werk was. ,,Het waren er zeventien en dat is echt een enorm aantal op onze selectie. Natuurlijk wist ik dat al wel, maar je beseft het nog meer als je zo'n foto dan ziet. Toen ik vroeger speelde, was PSV een koopclub.”

10 juli