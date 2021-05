Voor PSV is er genoeg te verdienen en uit te proberen op de slotdag van de eredivisie

De strijd om plek twee in de eredivisie lijkt na donderdag in de plooi te liggen. PSV staat drie punten en tien goals voor op AZ. Het moet wel heel gek lopen, wil er zondagmiddag bij FC Utrecht-PSV nog iets sensationeels gebeuren en wil de Champions League-voorronde in het komende seizoen voor PSV nog in gevaar komen.

Een punt volstaat voor de thuisploeg en de Eindhovenaren om respectievelijk zesde en tweede te worden.

Uitwedstrijd winnen

Voor PSV zijn er ondanks het ‘gevaar’ van een salonremise genoeg redenen om te winnen van FC Utrecht. De belangrijkste is natuurlijk om het allerlaatste restje twijfel over plek twee weg te nemen. Daarnaast is de ploeg uit de Galgenwaard bijvoorbeeld het hoogst geklasseerde team waartegen dit seizoen nog een uitwedstrijd te pakken is, omdat PSV uit de vier ontmoetingen bij Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse in totaliteit maar één punt peurde.

Een nieuw gelijkspel of verlies zou de problemen van PSV buiten Eindhoven alleen maar verder onderstrepen.

74 punten

PSV kan bij winst op 74 punten eindigen. Normaal gesproken is dat niet goed genoeg voor een titel, maar daarmee zou het seizoen van de Eindhovenaren in ieder geval niet bar slecht zijn.

Volledig scherm Nick Viergever, Armando Obispo en Olivier Boscagli in het duel met VVV eerder dit seizoen. © Pro Shots / Thomas Bakker

Goed genoeg om mee te doen voor de titel was het na de winterstop al snel niet meer en de laatste tien seizoenen (het coronaseizoen 2019-2020 uitgezonderd) haalde maar één kampioen minder punten. Dat was Ajax in seizoen 2013-2014 (met 71 punten).

Voor PSV is er dus genoeg werk aan de winkel en de kloof met de Amsterdammers in dit seizoen was fors.

Geen risico's

Trainer Roger Schmidt zal zondag geen risico's nemen en tevreden zijn als plak twee is bereikt, maar wil ongetwijfeld een aantal ideeën voor komend seizoen opdoen.

Hij heeft bijvoorbeeld vertrouwen in Armando Obispo, die na een lange blessureperiode sterker terug lijkt gekomen en een oppepper richting de zomer goed kan gebruiken. De 22-jarige centrale verdediger kan komend seizoen een grotere rol spelen en meer speeltijd lijkt dus niet zo gek.

Daarnaast kan Schmidt misschien nog een jeugdspeler zijn debuut laten maken. Liefst 35 spelers kwamen dit seizoen al voor PSV in de eredivisie in actie, een record in de clubgeschiedenis.

Sambo

Rechtsback Shurandy Sambo zou misschien speler 36 kunnen worden en zit behoudens vreemde of corona-gerelateerde ontwikkelingen normaliter bij de selectie. Hij zat eerder dit seizoen al twee keer dicht tegen een debuut aan, maar had pech dat er een corona-uitbraak bij Jong PSV was en dat spelers van het eerste elftal en Jong PSV in hun eigen bubbel bleven.

Volledig scherm Shurandy Sambo, een van de talenten van PSV die zich dit seizoen op het tweede niveau meer dan bewezen heeft. © Pro Shots / Johan Manders

In de wedstrijden waarin Sambo wel bij de A-selectie zat, liet het scoreverloop een entree in het eerste elftal niet toe. Zijn collega Fredrik Oppegard (linksback van Jong PSV) kreeg tegen RKC wel zijn eerste minuten in PSV 1, waar Sambo nog op wacht. Allebei kenden ze een goed seizoen bij Jong PSV en met zes goals was Sambo offensief een van de gevaren van Jong PSV.

Belangstelling

Voor Sambo is veel belangstelling vanuit de eredivisie en zijn contractsituatie (Sambo heeft nog maar een verbintenis tot medio 2022 bij PSV) maakt hem interessant voor andere clubs.

PSV wil Sambo behouden en kan hem met een goed plan mogelijk overtuigen. Een debuut kan hem en zijn omgeving helpen om het geduld te houden om bij PSV de volgende stap te zetten. Sambo heeft aanvallend al veel in huis en is wat dat betreft echt toe aan een stap hogerop, maar er zijn ook nog defensieve punten om aan te werken.

Hoe ziet de zomer eruit?

Zondag aan het eind van de middag is normaal gesproken nog niet helemaal duidelijk hoe PSV de zomer ingaat. De club moet normaliter nog 10 dagen wachten om te weten wanneer seizoen 2021-2022 begint.

Wordt PSV tweede en wint Manchester United de Europa League, dan is dat waarschijnlijk op 3 augustus. Wordt PSV tweede en wint Villareal de Europa League, dan is dat waarschijnlijk op 20 juli.

En wordt PSV toch nog derde? Het is iets waar niemand in Eindhoven aan wil denken en het lijkt volstrekt onmogelijk, maar in dat geval begint het seizoen op 14 of 15 augustus in de eredivisie en speelt PSV later die maand maar één Europese voorronde om de Europa League of Conference League te bereiken.

Volledig scherm Voor PSV en Mario Götze zag het er niet goed uit na AZ-PSV eerder dit jaar, maar de Eindhovenaren hadden daarna een makkelijker programma en bleven beter op de been. © Pro Shots / Marcel van Dorst