Voor PSV lonken mooie affiches als in Spanje overwintering in de Europa League wordt gerealiseerd

Elfrink & De Mos | PSV wordt sterker en sterker: ‘Heb vertrouwen in goede afloop tegen Real Sociedad’

Opnieuw wist PSV voetbalkenner Aad de Mos te overtuigen. Vorige week in en tegen Heerenveen was De Mos te spreken over het spel, maar liet het resultaat dat nog na, dit weekend versloeg PSV FC Utrecht met ruime cijfers en dus was De Mos tevreden. ,,Ik ben blij dat we Gakpo, Madueke en Teze weer hebben gezien. PSV wordt steeds sterker.”

6 december