Voor PSV lonkt extraatje: Kenneth Paal in de belangstelling van Franse clubs

Van hoofdprijs naar afvaller: Wie geeft de carrière van Mohamed Ihattaren weer een slinger?

22 mei Wie zorgt ervoor dat Mohamed Ihattaren na een slecht seizoen niet in een sportief ravijn belandt? De zorgen om het 19-jarige talent nemen verder toe nu zijn EK-selectie in rook is opgegaan. Mark van Bommel wordt gezien als potentiële redder van zijn carrière.