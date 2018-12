Voormalig PSV-bestuurders over kleinere competitie: ‘Ajax, PSV en Feyenoord kunnen zaak op de spits drijven’

Jürgen Locadia nekt Marcel Brands in Premier League

29 december Met opnieuw een goal heeft Jürgen Locadia drie punten voor zijn ploeg Brighton & Hove Albion veiliggesteld. Hij scoorde voor de tweede keer in drie dagen en was nu succesvol in een thuisduel met Everton, de ploeg van technisch manager Marcel Brands. Tot februari werkten ze allebei nog samen bij PSV. Brighton won zaterdag met 1-0.