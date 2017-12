Voormalig PSV-coach en oud-bondscoach Dick Advocaat nieuwe trainer bij Sparta

WEDSTRIJDVERSLAG 'Chucky' helpt PSV de winter door

23 december Hirving 'Chucky' Lozano heeft voor PSV met een even verwoestend als doeltreffend schot de zege tegen Vitesse op het droge getrokken (2-1). In de tweede helft bekroonde de man van de wedstrijd zijn goede optreden in het Philips Stadion met een uitstekende goal. Vitesse-goalie Remko Pasveer was kansloos na zijn snoeiharde inzet.