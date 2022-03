Voormalig PSV-doelman Jeroen Zoet krijgt aanbieding om twee jaar langer te blijven in Italië

Gakpo prijst vooral het vuur van PSV: ‘Misschien niet ons mooiste voetbal, maar we blijven wél winnen’

Geloof, teamspirit én vechtlust. Dat waren de woorden die centraal stonden in het verhaal van Cody Gakpo na de 0-1 zege op FC Utrecht. De aanvoerder van PSV was een toonbeeld van die strijd en gaf de enige assist, alweer zijn dertiende in de eredivisie. ,,We gaan voor elkaar door het vuur.”

13 maart