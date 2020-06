Voormalig PSV-doelman Nigel Bertrams wil nog zeker tien, twaalf jaar keepen: ‘Alle twijfels zijn nu weg’

Samen met voormalig PSV-keeper Hans Segers stond Nigel Bertrams maandagmorgen weer op het gras. De 27-jarige goalie wil ook in coronatijd in zichzelf blijven investeren om straks weer een stap vooruit te zetten. In Veldhoven ging hij met de keeperstrainer op het veld van amateurclub Rood Wit aan de slag. ,,Ik ken Hans al bijna mijn hele leven en hij gelooft in mijn kwaliteiten. Met hem haal ik het beste uit de trainingen. Bij PSV was hij in de jeugd al mijn coach en hadden we een prachtige groep, met bijvoorbeeld Kelle Roos, Jeroen Zoet, mijn broer Jesse en later ook nog Yanick van Osch. Ik weet zeker dat ze allemaal hetzelfde over Hans zullen zeggen."