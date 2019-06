Voormalig PSV’er Boljevic staat voor toptransfer in België

Boljevic kwam begin 2014 naar PSV nadat hij ‘ontdekt’ was tijdens een duel tussen FK Zeta en PSV in 2012. PSV had in de vierde en laatste Europa League-voorronde geen kind aan de Montenegrijnse club (14-0 over twee duels), maar Boljevic viel in positieve zin op. Hij maakte in Eindhoven ook zijn debuut in het eerste elftal, maar het bleef bij een bescheiden invalbeurt in de eredivisie. In augustus 2016 liet de club hem vertrekken naar België. Of er toen een doorverkooppercentage is bedongen, is niet bekend maar wel aannemelijk.