Voormalig PSV’er Bruma op weg naar Schalke 04: ‘Een enorm aansprekende club’

Schalke 04 hoopt op Jeffrey Bruma in PSV-vorm, verdediger en club in gesprek

30 januari Jeffrey Bruma kan zijn carrière vervolgen bij Schalke 04. De voormalige centrale verdediger van PSV is in gesprek met de club uit Gelsenkirchen over een (tijdelijke) transfer. Bruma komt bij zijn huidige club VfL Wolfsburg niet aan spelen toe en staat open voor een nieuwe uitdaging. Meerdere clubs hebben interesse in hem.