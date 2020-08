Voormalig PSV'er Edwin van Berge Henegouwen op 58-jarige leeftijd overleden

Edwin van Berge Henegouwen droomde in 1970 net zoals bijna elke Eindhovense snaak van een grote voetbalcarrière bij PSV. Als 9-jarige jongen kwam hij zonder enige ervaring in een clubteam in de jeugdopleiding van PSV terecht en daarna wist hij telkens een lichting op te schuiven. De Eindhovenaar schopte het elf jaar later in seizoen 1981-1982 onder coach Thijs Libregts nog tot een debuut ook.

Een paar keer mocht hij daarna nog in de hoofdmacht van PSV uitkomen, maar daarbij bleef het. De man met een van de meest karakteristieke en lange achternamen uit de voetbalhistorie liet het hoofd niet hangen, trok naar VVV en groeide daar alsnog uit tot basisspeler bij een toen uitstekend presterende eredivisieploeg. Bij MVV beleefde hij zijn laatste seizoenen als prof, toen de Maastrichtse formatie nog gewoon in de hoogste afdeling speelde. Op 29-jarige leeftijd beëindigde hij in 1991 zijn carrière als betaald voetballer.

Furore

Van Berge Henegouwen en VVV maakten in sportief opzicht vooral eind jaren tachtig furore. De ploeg uit Venlo eindigde twee keer als nummer vijf in de eredivisie en deed zelfs mee in de toenmalige nacompetitie om een plek in de UEFA Cup. Hij was een sterkhouder in dat team en bouwde met de Venlonaren aan een voor veel VVV-supporters nog altijd onvergetelijke periode.

Later werkte Van Berge Henegouwen onder meer op de commerciële afdeling van VVV. Daarnaast fungeerde hij ook als scout. De afgelopen jaren was de oud-professional actief in de autobranche en bleef hij PSV en VVV met veel belangstelling volgen.

Van Berge Henegouwen was al enige tijd ziek en werd slechts 58 jaar.