Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma neemt transfervrij afscheid bij VfL Wolfsburg

Waar de toekomst van de oud-PSV'er ligt, is nog niet bekend. Eerder liet hij weten open te staan voor een terugkeer naar PSV of de eredivisie, maar zei hij ook dat een nieuw buitenlands avontuur waarschijnlijker is. Bruma was bij PSV zeer succesvol en pakte naast de titel (in 2015 en 2016) ook een achtste finale in de Champions League mee (in seizoen 2015-2016).