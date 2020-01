Voormalig PSV’er Jordy de Wijs meldt zich met Hull City in strijd om Premier League-play offs

Zaakwaarne­mer Toni Lato: ‘Overgang van PSV naar Osasuna meest logisch’

26 december Linksback Toni Lato is dichtbij een overstap van PSV naar CA Osasuna. Voor de verdediger is volop belangstelling, maar Osasuna is op dit moment de belangrijkste gegadigde om hem aan te trekken. De middenmoter in La Liga neemt hem graag over van de Eindhovenaren, waar hij de afgelopen maanden totaal niet in het stuk voorkwam.