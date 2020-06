Voormalig PSV’er Ola Toivonen (33) tekent voor twee jaar bij Malmö FF

De bijna 34-jarige Zweed kwam in 2009 met hooggespannen verwachtingen naar PSV. Toivonen werd wel een dragende speler en aanvoerder in Eindhoven, maar hoefde geen prijzenkast van veel vierkante meters aan te schaffen. In 2012 won de club met hem als selectiespeler wel de KNVB-beker. Bovendien won PSV in dat jaar de Johan Cruijff Schaal met hem aan boord. Anderhalf jaar later ging hij in de winterstop naar Stade Rennes.