Voormalig PSV’er Peter van Ooijen op weg naar KFC Uerdingen

Peter van Ooijen (28) was deze zomer een gewild man op de transfermarkt voor profvoetballers. De bij PSV opgeleide Bosschenaar speelde afgelopen seizoen bij VVV en had na het aflopen van zijn contract meerdere aanbiedingen op zak. KFC Uerdingen 05 heeft de grootste kans om hem op korte termijn onder contract te krijgen. De voormalige Bundesliga-club uit Krefeld is momenteel actief op het derde niveau in Duitsland, maar heeft onder de Russische eigenaar Michail Ponomarew ambitieuze plannen om een stap omhoog te zetten.

Van Ooijen had ook een aanbieding liggen van onder meer NAC en was onder de indruk van het verhaal van voormalig trainer Peter Hyballa, maar laat die passeren. Ook het Portugese Nacional Madeira dong naar zijn diensten en kwam met een contractvoorstel. Die club was in het afgelopen corona-seizoen het beste team op het tweede niveau van Portugal. Van Ooijen is gestreeld door de interesse, maar Uerdingen heeft desondanks de beste papieren om hem in te lijven. De Duitsers hebben een sportief en financieel aantrekkelijk aanbod neergelegd en het lijkt een kwestie van tijd voordat een deal bekend wordt.

Volledig scherm Przemyslaw Tyton, Dries Mertens en Peter van Ooijen trainen bij PSV in seizoen 2012/2013. © PICS UNITED

FC Barcelona

In de jaren tachtig was het Duitse team, toen nog onder de naam Bayer Uerdingen, een grote naam in het Duitse voetbal. In 1986 eindigde de ploeg onder trainer Karl-Heinz Feldkamp zelfs als derde in de Bundesliga en het jaar daarvoor won Bayer Uerdingen het Duitse bekertoernooi (de DFB Pokal). In 1987 speelde de formatie voor het laatst in Europees verband. FC Barcelona schakelde Uerdingen toen na een thuis- en uitwedstrijd uit in de derde ronde van het toernooi om de UEFA Cup.

Peter van Ooijen heeft tien jaar voor PSV gespeeld en maakte ook zijn debuut op het hoogste niveau, zowel nationaal als internationaal. Hij scoorde ook in Europees verband voor PSV, maar een vaste plek bij de eerste elf zat er niet in. Een aansprekende carrière in het betaald voetbal was wel haalbaar en via Go Ahead Eagles, Heracles en VVV lijkt Van Ooijen nu dus in Duitsland emplooi te vinden. Uerdingen eindigde vorig seizoen als dertiende in de competitie waarin bijvoorbeeld ook het tweede elftal van Bayern München actief is.

Volledig scherm Peter van Ooijen in 2013 bij PSV, hier samen met Jorrit Hendrix. Op de achtergrond is ook Marcel Ritzmaier zichtbaar. Tegenwoordig komt hij uit voor Barnsley. © PICS UNITED