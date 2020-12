Voormalig PSV’er Roy Beerens (33) stopt met voetballen en gaat genieten van zijn zoon in de PSV-jeugdopleiding

winactie Laat weten hoe jij in coronatijd naar PSV kijkt en maak kans op een PS­V-kerst­trui

20 december Vanaf de bank in de woonkamer, op zolder of in je tijdens de coronaperiode opgetuigde mancave? Het Eindhovens Dagblad wil weten hoe PSV-supporters tijdens de lockdown toch de wedstrijden van hun club kijken. Stuur je foto in en maak kans op een PSV-kersttrui van energiedirect.nl. Let op: de stembussen zijn gesloten.