Voormalig PSV-keeper Jeroen Zoet is weer eerste man en handhaaft zich met Spezia in de Serie A

Roger Schmidt vindt dat PSV na een schokkende gebeurte­nis knap de kop erbij hield

10 mei ,,Een hele moeilijke situatie. Vreselijk.” PSV-trainer Roger Schmidt was na afloop van Willem II-PSV enorm aangedaan door wat Eran Zahavi en zijn familie was overkomen. ,,Op de rit hierheen kregen we het in de gaten en iedereen was geschokt”, zei hij over de overal op het huis van zijn gezin.