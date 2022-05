Voormalig PSV-keeper Jeroen Zoet wil in Italië blijven en staat op het punt om een nieuw contract tot 2024 bij Spezia te tekenen

Zoet kon rekenen op veel belangstelling, onder meer van Feyenoord en een aantal andere eredivisieclubs. Hoewel hij bij Spezia nu niet verzekerd is van een basisplek, is zijn waardering voor de club groot. Andersom is dat ook het geval, getuige het aanbod om zijn verbintenis tot 2024 te verlengen. De leiding van Spezia is onder de indruk van de professionaliteit waarmee Zoet aan de spelersgroep een impuls heeft gegeven. De voormalig Eindhovenaar mokt nooit en is ook bij een plek op de bank een uitstekende teamspeler, is het oordeel van de verantwoordelijken in Italië.