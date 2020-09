Voormalig PSV-keeper Youri Roulaux tekent bij Roda JC

De Waalrese goalie Roulaux is dat zeker niet. Hij is afkomstig uit de PSV-opleiding en schopte het in Eindhoven tot derde doelman. Daarnaast was hij eerste goalie bij Jong PSV, waar hij al twintig keer in de goal stond in een wedstrijd in het betaald voetbal. Roulaux is een laatbloeier en kon net niet doorstoten naar de A-selectie van PSV. Meerdere clubs hadden de afgelopen periode interesse in hem en Roulaux keepte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer bij FC Eindhoven. Daar is vertrouwde waarde Ruud Swinkels eerste man en had Roulaux misschien niet de beste kansen om te gaan spelen.