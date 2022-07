Voormalig PSV-keeper Yvon Mvogo gaat de komende seizoenen in Frankrijk aan de slag

TRANSFERUPDATE Keeper Maxime Delanghe krijgt van PSV vrijgelei­de om een andere club te vinden

Goalie Maxime Delanghe (21) van PSV is niet mee op trainingskamp met PSV 1 en traint momenteel mee bij Jong PSV. PSV is op dit moment bereid om voor een redelijke prijs mee te werken aan een permanent vertrek. De club verlengt zijn contract de komende periode niet en dat is een verrassing. Delanghe is volgend jaar transfervrij en mag dus worden verkocht.

5 juli