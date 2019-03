Voormalig PSV-spits Jonathan Reis (29) bergt de kicksen op

Op 19 december 2010 knakte de carrière van Reis, toen hij tegen Roda JC een extreem zware knieblessure opliep. De PSV-supporters zagen hem nooit meer in het rood-wit schitteren. Dertien maanden had hij nodig om te herstellen en hij kwam bij Vitesse nog op een behoorlijk niveau terug. Ook daar wist trainer Rutten hem naar een hoog niveau te stuwen, maar raakte hij een jaar later in de vergetelheid. Via onder meer clubs in Turkije, Japan en laatstelijk een stage in Indonesië is hij nu weer in Brazilië beland. Hij heeft nog steeds last van zijn rechterknie en gaat zich voorlopig richten op een carrière als jeugdtrainer.