Voormalig PSV-talent Jayden Braaf tekent snel bij Manchester City

De bijna 16-jarige aanvaller vertrekt van PSV naar de Engelse topclub, als de clubs de laatste details afgehandeld hebben. Manchester City moet nog een opleidingsvergoeding betalen aan PSV, dat al contact heeft met de Britten en geïnteresseerd is in linksback Angelino. Braaf is volgens Van Delden rond met 'City'.

Na de winterstop is besloten dat de wegen van PSV en Braaf scheiden. De talentvolle spits kon bij meerdere topclubs tekenen en ging niet over een nacht ijs. Na meerdere stages en gesprekken maakte hij zijn keuze. Lang leek Chelsea de club waar hij zijn krabbel zou zetten en er was al sprake van een principe-akkoord, maar uiteindelijk is Manchester City toch de club geworden waar Braaf zijn carrière wil voortzetten. Hij is jeugdinternational en heeft vertrouwen dat hij in Engeland kan doorbreken, iets wat maar weinig jonge vertrekkers in het verleden is gelukt. Uitzonderingen waren er ook en Braaf denkt daartoe in de toekomst te gaan behoren.