Voormalig PSV-talent Joey Konings is nu een hartstikke trotse Superboer: ‘De honger is enorm’

In de trein van Oss naar Eindhoven droomde Joey Konings (22) jarenlang van een mooie carrière bij PSV. Tijdens het wegglijden van al die kilometers spoor was Arnaut Danjuma altijd zijn metgezel en dat is nog steeds zo. ,,We stapten elke morgen samen op en kwamen een halve dag later samen weer thuis. Nu facetimen we nog regelmatig en gamen we in onze vrije tijd.”