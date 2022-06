Voormalig PSV-talent vindt twee jaar na vertrek zijn draai bij topamateurs: ‘Altijd close met Ollie gebleven’

Hoe een talenvolle doelman, die in 2019 nog jeugdinternational voor Oranje was en in 2020 nog zijn wedstrijdjes voor Jong PSV keepte, bijna twee jaar lang geen wedstrijd speelde? Mike van de Meulenhof (23) grijnst. Het liefst was hij nu nog prof geweest, maar nadat PSV zijn aflopende contract in 2020 niet verlengde, ging er veel mis. Hij trainde even bij MVV, maar dat was - net als Telstar en zijn oude club Helmond Sport - een ploeg die in coronatijd financieel amper wat kon bieden. Dus hield hij een halfjaar - zonder contract - zijn conditie op peil bij FC Utrecht.