Voormalig PSV’er Atiba Hutchinson gaat met pensioen, als voetballegende in Canada

Hutchinson is in eigen land een voetballegende, die meer dan honderd interlands voor Canada speelde en met het land ook uitkwam op het WK in Qatar van vorig jaar. Al in 2002 maakte hij zijn debuut in de profcompetitie in zijn thuisland, waarna hij vertrok naar Zweden. Via FC Kopenhagen kwam Hutchinson in 2010 naar Eindhoven, waar hij PSV drie seizoenen diende in een moeizame periode voor de club.