Voorzichtige hoop dat blessure Bergwijn enigszins meevalt

Snel na de wedstrijd ontstond al hoop dat de situatie van Bergwijn enigszins mee zou vallen. In eerste instantie was er vrees voor een beenbreuk, maar de eerste medische conclusies wezen na het duel tussen PSV en Fortuna niet in die richting.

Bergwijn wordt maandag en misschien ook dinsdag opnieuw onderzocht en dan is door PSV waarschijnlijk meer te zeggen over zijn kwetsuur. Hoe lang hij ongeveer uitgeschakeld is, is op dit moment nog niet te zeggen. De club wil eerst een definitief oordeel van de medici horen, alvorens er iets naar buiten wordt gebracht en wil geen halve waarheden of aannames communiceren.