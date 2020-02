Voorzitter Haagsche Bluf baalt van ophef en wenst Ihattaren sterkte: ‘Er is niks naar hem geroepen’

Ophef

Van Leeuwen verwijt een aantal media de ophef over Ihattaren. ,,Het is voor die jongen en zijn omgeving ontzettend vervelend. Ik las deze week een interview met hem in Voetbal International en heb met hem te doen en denk dat ik voor alle supporters spreek. Het is een groot talent en bij ADO hopen we dat hij door deze moeilijke tijd komt. Ik vind dat een aantal media niet goed heeft gehandeld rondom ADO-PSV. Een grote tv-zender moet dit soort dingen op zijn minst checken, alvorens er zo over te praten. Niemand heeft iets gehoord, maar vervolgens zeggen mensen wel dat het verschrikkelijk is zonder ook maar enig voorbehoud te maken.”

Homo's

De kwetsende opmerking richting homoseksuelen wil hij ‘absoluut niet goedpraten’. Vorig jaar droegen alle aanvoerders van teams in het betaald voetbal nog een regenboogband, om aandacht te vragen voor diversiteit in de maatschappij. ,,Bij ADO hebben we een eigen fanclub voor homoseksuelen en toch gebeurt dit soort dingen. Het gebeurt in veel voetbalstadions nog steeds, laten we het niet lelijker of mooier maken dan het is. Het wordt gezien als een bepaald soort voetbalhumor, waarmee mensen inderdaad gekwetst kunnen worden. Er zijn grenzen en tegelijkertijd is er de mores van supporterskernen in het betaald voetbal, waar een aantal dingen al decennia gemeengoed is. Daarin moeten we origineler kunnen zijn en met elkaar proberen de balans te blijven vinden en houden.”