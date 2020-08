Voorzitter Supportersvereniging PSV vindt dat juichen gewoon moet kunnen: ‘Het is een oer-emotie’

Supportersvereniging PSV vindt dat de Eindhovense club de afgelopen maanden veelvuldig in overleg is getreden met de Eindhovense fans en prijst de clubleiding daar ook voor. Dit gebeurt onder meer via het zogeheten PSV Klankbord. ,,Er gelden nu allerlei protocollen aangaande veiligheid, waardoor de rem er nog wel een tijdje op moet en we allemaal te maken hebben met regels. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons daar in Eindhoven goed aan houden. Dat de stadions voor een beperkt deel gevuld zijn, zorgt er automatisch voor dat de sfeer heel anders is.” Timmermans is niet van plan met een stuk plakband op z'n mond PSV-Vitesse te gaan volgen. ,,Die regel dat er helemaal niet gejuicht kan worden, is natuurlijk flauwekul.”