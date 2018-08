Vrienden overleden Daniël roepen op tot minuut applaus tijdens PSV-Willem II

Van Bokhoven overleed donderdag volledig onverwacht aan de gevolgen van de meningokokkenziekte. De in Tilburg studerende Eindhovenaar werd afgelopen zondag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De voorgaande week was de 20-jarige Van Bokhoven nog begeleider bij het introductiekamp voor eerstejaarsstudenten van de FHJ. Toen donderdagmiddag het tragische nieuws bekend werd, besloot Fontys alle lessen direct stil te leggen en de aanwezige studenten naar huis te sturen. Andere studenten werden per mail op hoogte gesteld.