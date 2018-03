'Vrijdags' Jong PSV krijgt FC Volendam op bezoek

De PSV-beloften willen na vier duels zonder nederlaag in eigen huis weer een keer winnen. Op De Herdgang kan trainer Dennis Haar vermoedelijk niet rekenen op al te veel A-selectiespelers, nu PSV zaterdagavond tegen VVV speelt. Jong PSV blijft bij winst in de subtop en zakt bij verlies mogelijk verder weg. De ploeg had uitzicht op een klassering bij de beste drie, maar verloor de afgelopen vier duels liefst tien punten.