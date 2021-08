‘Vrije’ Mario Götze ziet dat het de goede kant opgaat met PSV: ‘Groot voordeel dat we voor onze fans spelen’

Mario Götze (29) ontpopt zich in de eerste weken van het nieuwe seizoen tot de grote architect van PSV, ook tegen FC Midtjylland was hij met een doelpunt en een assist goud waard. Ook al omdat hij nu als een echte nummer tien speelt. ,,Dit is voor mij een erg fijne positie, aanvallend en defensief.”

Götze sprak sowieso van een goede avond, PSV veegde de vloer aan met de gemankeerde Deense tegenstander en was met 3-0 nog genadig. Dat was ook het enige kritiekpunt van de Duitser. ,,Het resultaat is goed, zeker ook hoe we als team voor de fans speelden. We hadden iets efficiënter kunnen zijn, kregen ook na rust een paar grote kansen, maar die scoorden we niet. Toch, het belangrijkste is dat we zelf geen doelpunt tegen hebben gekregen.”

Op de vraag of hij zich nu meer ‘vrij’ voelt als echte nummer 10, antwoordde hij bevestigend. Vorig seizoen kwam Götze meer vanaf de flank, nu staat hij in de rug van Eran Zahavi en is hij dé spelmaker. ,,Ik kan de ruimte creëren voor mijn teamgenoten, dat is prettig. Het belangrijkst is dat we als team goed samenwerken, dat zag je vandaag wel weer.” Ook al omdat het publiek opnieuw achter de ploeg stond: Götze speelde vorig seizoen geen wedstrijd voor een rijkelijk gevuld stadion. ,,De fans waren fantastisch, dat is een groot voordeel. Daar genieten we van.”

Volledig scherm Mario Götze viert zijn treffer met zijn teamgenoten. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Veel veranderd

Er is in een jaar tijd sowieso veel veranderd, merkt Götze. Zelf sloot hij vorig seizoen pas in oktober aan, toen was het seizoen al een eind op weg. Nu draaide hij de hele voorbereiding mee en merkt hij dat langzaam maar zeker de puzzelstukjes steeds meer in elkaar vallen. ,,Het kost ook tijd om een groep en een bepaalde sfeer te vormen, daarin zijn de fans ook een belangrijk onderdeel. In de voorbereiding zag je al dat het de goede kant op gaat, we werken met een groot deel van het team al een jaar samen. De basis is nu weer een jaar verder, dat zie je terug.”

Ook zaterdag om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax? Of krijgt Götze misschien wel rust met het oog op de return in Denemarken? Die keuze is aan trainer Roger Schmidt, antwoordde de middenvelder listig. ,,We gaan het zien, de wedstrijd tegen Ajax is een geweldige, de coach moet kiezen. Ik kijk er zelf in elk geval naar uit”, grijnsde hij.