Vrouwen van PSV kunnen weer omhoog kijken na zege op matig PEC

De onvrede op de tribunes ging ditmaal niet over wat op het speelveld gebeurde, maar tot randzaken rondom het duel. Een scorebord dat haperde en na ruim een kwartier ook een lichtmast die het voor gezien hield. Voor arbiter Van Pinxteren reden om het duel voor enkele minuten stil te leggen. Het aanflitsen van het kunstlicht leidde op de tribunes tot kreten van vreugde. Voor de tweede keer want ruim een kwartier eerder was PSV op voorsprong gekomen.

In de vierde minuut bracht vroegtijdig en veelvuldig storen van Amalie Thestrup haar ploeggenoot Inessa Kaagman een niet te missen kans voor leeg doel, 1-0. Vlak voor rust leek Esmee Brugts de voorsprong te verdubbelen. Haar vrije trap belandde echter op de lat. Vier minuten na rust had de dartele aanvalster wel succes, 2-0. Meteen gevolgd door de tweede treffer van Inessa Kaagman, 3-0.

Joëlle Smits tekende in de slotfase voor haar eerste treffer van dit seizoen. Nadat Janou Levels in het strafschopgebied werd gevloerd schoof de Rosmalense spits van elf meter de 4-0 binnen. Een fraaie lob van Smits had in blessuretijd een beter lot verdiend. De bal belandde op de paal.

Dat de seizoenstart van PSV met twee nederlagen en een gelijkspel allerminst naar wens liep, is voor captain Mandy van den Berg klip en klaar. ,,Het is niet goed, zowel het resultaat als het spelbeeld”, sprak Van den Berg na afloop realistisch op de rand van het speelveld. ,,Ik denk dat we vandaag hebben laten zien aan de beterende hand te zijn. We moeten nu maar deze lijn doortrekken.”

De centrale verdedigster begon tot veler verrassing op de bank. Twintig minuten voor tijd kwam ze alsnog in de ploeg. ,,Bij een topclub als PSV weet je dat zoiets altijd kan gebeuren. Het is de keuze van de trainer en dat heb je te respecteren. Mijn ploeggenoten hebben het goed gedaan.”

PSV-PEC Zwolle: 4-0 (1-0). 3.1-0 Kaagman, 49. 2-0 Brugts, 51. 3-0 Kaagman, 80. 4-0 Smits.

PSV: Alkemade; Levels, Van Es (70. Van den Berg), Hendriks, Coolen; Worm, Biesmans (76. Rask), Kaagman (70. Kuijpers), Ripa (56. Hulswit); Brugts, Thestrup (56. Smits).

Stand Azerion Eredivisie Vrouwen (per 28-10): 1. FC Twente 5-15, 2. Ajax 5-15, 3. Feyenoord 5-13, 4. Fortuna Sittard 6-12, 5. PSV 5-7, 6. ADO Den Haag 6-7, 7. Excelsior 6-5, 8. sc Heerenveen 6-4, 9. PEC Zwolle 5-2, 10. vv Alkmaar 4-1, 11.Telstar 5-1.