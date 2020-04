VVCS stemt niet zonder slag of stoot in met salariskortingen: ‘Stel dat clubs daarna snel weer spelers kopen?’

Levchenko snapt dat clubs in problemen zitten, maar gaat niet zonder slag of stoot akkoord met kortingen op salarissen van spelers. ,,Daarbij vind ik ook dat we niet individueel iets moeten gaan schreeuwen. Het gaat veel makkelijker als we collectief iets afspreken. Voordat wij met iets instemmen, willen we ook weten hoe clubs met hun geld omgaan. Stel spelers leveren geld in en daarna wordt er ineens snel weer een inkomende transfer gedaan en een speler gekocht? Hoe moet je dat allemaal zien, kan dat zomaar? Als we dit snel willen regelen, moet er in ieder geval geen chaos worden gecreëerd.”