VVV-thuis is meestal appeltje-eitje voor PSV

Vrouwen PSV houden goed gevoel over aan Champions Lea­gue-de­buut: ‘Voetbal is meer dan de uitslag’

16 december Opnieuw 4-1, het zijn duidelijke cijfers. Toch stapte PSV-aanvoerster Mandy van den Berg (30) na de uitschakeling door FC Barcelona in de Champions League voor vrouwen met een goed gevoel in de bus naar het vliegveld. ,,Dat klinkt gek hè als je twee keer verliest en uitgeschakeld bent in een van de mooiste toernooien die je kunt spelen.”