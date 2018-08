Waar spelen Ajax en PSV financieel om? Een overzicht van het miljoenenbal in de Champions League

PSV en Ajax kunnen enorme bedragen verdienen in de Champions League-groepsfase, als ze zich daarvoor plaatsen. Voor Ajax is het nog niets meer dan voor PSV, omdat de club hoger staat op de UEFA-ranking over de laatste 10 jaar. Ajax staat daarop 21ste, PSV 35ste. Voor PSV valt er pakweg 35 miljoen euro gegarandeerd op te halen, voor Ajax ruim 40 miljoen euro. Hoe komen die bedragen tot stand?

1. Startpremies

- De startpremie in de Champions League-groepsfase is 15 miljoen euro.

- De startpremie in de Europa League-groepsfase is 2,9 miljoen euro. Voor de play off-verliezer van de Champions League (PSV en Ajax zitten al in deze play-offs) komt er nog 5 miljoen euro bij.

2. Coëfficiëntpremies

Dit is een premie die uitgekeerd wordt op basis van de Europese ranking (over de laatste tien jaar).

In de Champions League komt het bedrag uit op 1,1 miljoen euro per positie. Hoe dat werkt? Er plaatsen zich 32 ploegen voor de Champions League. De ploeg die van die 32 teams het laagst staat op de Europese ranking over de laatste 10 jaar, krijgt 1,1 miljoen euro. De ploeg die van deze 32 teams een na laatste op die ranking staat, krijgt 2,2 miljoen, de volgende 3,3 miljoen etc. Real Madrid is de hoogst genoteerde ploeg en krijgt dus 32 x 1,1 miljoen = 35,2 miljoen.

PSV eindigt bij plaatsing voor de groepsfase als 21ste of 22ste in dit lijstje en verdient dus sowieso 11 of 12 x 1,1 miljoen euro. Dat is dus 12,1 of 13,2 miljoen euro bovenop de startpremie van 15 miljoen euro.

Ajax eindigt bij plaatsing voor de groepsfase op de 15de of 16de plek in dit lijstje en verdient dus sowieso 17 of 18 x 1,1 miljoen euro en dat is 18,7 of 19,8 miljoen euro.

In de Europa League gaat het in plaats van 1,1 miljoen euro 'slechts' om 70.000 euro per positie. (De coëfficiënt-vergoeding voor PSV in de Europa League mag, mocht de ploeg naar de Europa League-groepsfase gaan, worden ingeschat op meer dan 2 miljoen euro, Ajax komt nog iets hoger uit).

- In de Champions League: 2,7 miljoen euro per overwinning, 0,9 miljoen euro per remise.

- In de Europa League: 570.000 euro per overwinning, 190.000 euro per remise.

*Wordt er veel gelijkgespeeld, dan blijft er geld over. Deze bedragen worden later via een bepaalde verdeelsleutel nog aan deelnemende clubs uitgekeerd.

4. Marketpool (tv-gelden)

- Bij plaatsing in de groepsfase van de Champions League is de zogeheten market pool (de pot voor tv-gelden) pakweg 3 tot 6 miljoen euro groot voor PSV of Ajax. Het exacte bedrag is overigens nog niet helemaal bekend. (PSV krijgt het maximale bedrag als Ajax direct uit de voorrondes vliegt en andersom ook, anders is het voor beide ploegen minder).

- Bij plaatsing in de groepsfase van de Europa League beloopt het bedrag voor beide teams 'slechts' meerdere tonnen.

De recettes voor PSV bij Europese wedstrijden in de groepsfases?

- Champions League: 1x play off en 3x groepsfase: 4,5 miljoen - 5 miljoen euro

- Europa League: 1x play off en 3x groepsfase: 1,5 - 2 miljoen euro.

Bij Ajax zijn de recette-bedragen iets hoger.

Tenslotte