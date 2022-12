Waarom de directie van PSV uit elkaar scheurde, na het behoud van Cody Gakpo: ‘Ik krijg dit niet uitgelegd’

Voormalig PSV'er Davy Pröpper trekt de voetbal­schoe­nen tóch weer aan

Davy Pröpper stopte begin dit jaar met profvoetbal, bij PSV. De middenvelder was dertig en kon zich de opofferingen die bij het profbestaan horen niet meer getroosten. Inmiddels is er toch weer een luikje naar een doorstart, want Pröpper is begonnen met trainen bij Vitesse.

29 november