Waarom de druk er voor PSV op staat in Israël en waarom dat heel normaal is

Peesjevee-pod­cast: Alles over de directie­wis­sel bij PSV van Toon Gerbrands naar Marcel Brands

De Peesjevee-podcast van deze week staat grotendeels in het teken van de directiewissel die PSV deze week aankondigde. Na dit seizoen vertrekt huidig topman Toon Gerbrands en neemt Marcel Brands het roer over. Met hem komt een oudgediende aan de top te staan, want Brands was tussen 2010 en 2018 al technisch directeur in Eindhoven.

15 februari