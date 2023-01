Waarom Donyell Malen een denkrichting is voor PSV, maar nog niet meer dan dat

Mohamed Ihattaren toch weer aangeboden bij PSV, dat de deur vooralsnog dicht houdt: ‘Het speelt niet echt’

De zaakwaarnemer van Mohamed Ihattaren heeft PSV in november benaderd met de vraag of hij nog terug zou kunnen keren bij de Eindhovense club. Dat bevestigde technisch directeur Marcel Brands maandagavond bij Supportersvereniging PSV, dat een forumavond had georganiseerd en de PSV-topman strikte voor een gesprek.

