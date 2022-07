Waarom en hoe PSV meesnoept bij de transfer van Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur naar Ajax

UPDATE PS­V-directeur Brands over het aantrekken van Xavi Simons: ,,We hebben hem definitief binnen en een goede relatie met PSG gehouden’’

Tijdens zijn eerste werkdag als topman van PSV ging Marcel Brands vrijdag in op een aantal actuele en beleidsmatige zaken bij de club. Een van de kwesties was de overeenkomst tussen Xavi Simons en PSV van deze week en de manier waarop die tot stand is gekomen. Hij kwam naar Eindhoven en ondertekende een contract voor vijf jaar.

1 juli