Waarom Mathijs Tielemans van PSV naar Vitesse gaat: ‘Ik heb niet voor het geld, maar voor ontwikkeling gekozen’

PS­V-ta­lent Mathijs Tielemans (21) gaat definitief naar Vitesse, onder deze voorwaar­den

Middenvelder Mathijs Tielemans maakt definitief de stap van PSV naar Vitesse. Hij is mondeling akkoord met de Arnhemse club over een 3-jarige verbintenis, tot medio 2026 dus. Tielemans reist maandag naar Gelderland om zijn transfer in orde te maken en een medische keuring te ondergaan.